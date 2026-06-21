Наследник престола - принц Джордж - оконфузился на параде в Лондоне, но это назвали "милым моментом"

Принц Джордж и принц Луи / © Getty Images

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В минувшие выходные молодой принц посетил вместе с семьей парад Trooping the Colour, который традиционно ознаменует собой празднование дня рождения монарха.

Принца Джорджа похвалили за самообладание после того, как его засняли на камеру, когда он сдерживал чихание до окончания исполнения национального гимна во время торжественного мероприятия.

Принц Джордж и принц Луи / © Getty Images

Второй в очереди на британский престол присоединился к своим родителям , принцу и принцессе Уэльским, и брату и сестре, принцессе Шарлотте и принцу Луи, на балконе Букингемского дворца в субботу днем, чтобы посмотреть воздушный парад Королевских ВВС.

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Когда заиграла мелодия «Боже, храни короля», Джордж быстро выпрямился по стойке смирно. Он внимательно слушал до самого конца национального гимна, после чего прикрыл рот рукой и чихнул. Мама Кэтрин быстро проверила, как дела у сына, и он успокоил ее улыбкой.

Принцесса Кейт, принц Джордж, принц Луи / © Getty Images

«Принц Джордж заслуживает медали за такой уровень самообладания. Он сдержал чихание на протяжении всей песни «Боже, храни короля» и выпустил его только после окончания. Безупречное чувство времени!», - написали королевские поклонники в соцсетях.

Тем временем младший сын Уэльских тоже оказался в центре внимания публики и, как всегда, шалил.

Семья Уэльских на параде Trooping the Colour / © Associated Press

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