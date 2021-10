Наследникам придется подождать: королева Елизавета II заявила, что ощущает себя гораздо моложе своих лет

Королева Елизавета II / Associated Press

С тростью или без, королева Елизавета II не торопится отдавать трон наследникам и заявляет, что чувствует себя великолепно.

Обычно монарх награждает других почестями, но на этот раз ей предложили необычный титул. Однако Ее Величество "вежливо, но твердо" отказалась от награды The Oldie of the Year Awards (то есть награда женщине почетного возраста), заявив, что она не отвечает соответствующим критериям.

Королева Елизавета II / Associated Press

Также читайте Секрет долголетия: пять долгожителей в британской королевской семье

95-летняя Елизавета II любезно отказалась от награды британского журнала The Oldie заявив: "Вы настолько стары, насколько чувствуете себя таковыми". В вежливом, но категоричном письменном отказе Ее Величество заметила, что не соответствует критериям журнала. Награду журнал вручает раз в год представителям старшего поколения, которые многого достигли.

Но в письме, опубликованном в ноябрьском номере журнала, ее помощник личный секретарь Том Лэнг-Бейкер написал: "Ее Величество считает, что вы настолько стары, насколько вам кажется, поэтому королева не считает, что она соответствует соответствующим критериям, чтобы иметь возможность принять и надеется, что вы найдете более достойного получателя", - пишет Hello!.

Королева Елизавета II / Associated Press

Недавно королева несколько раз появилась на публике с тростью. Но это совсем не означает, что она плохо себя чувствует. В следующем году монарх планирует масштабно отметить платиновый юбилей своего царствования на троне. А вчера Ее Величество приветствовала влиятельных гостей на мероприятии в Виндзорском замке.

Читайте также:

Мастерство реверанса: герцогиня Корнуольская идеально присела перед королевой Елизаветой II

Редко носит: королева Елизавета II надела на мероприятие сапфировую брошку своей бабушки

В синем пальто и впервые за долгое время с тростью: королева Елизавета II в сопровождении дочери приехала на службу

Новости мира: королева Великобритании отказалась от награды "Старушка года"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку