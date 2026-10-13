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Наследница испанского престола - принцесса Леонор - попала в конфуз на параде в Мадриде
С принцесой Леонор на праздничном параде произошел конфузный инцидент.
Во время парада у принцессы случился инцидент со значком Ордена Золотого Руна на парадной военной форме, которую она носила. Леонор не смогла удержать значок, украшавший верхнюю часть ее галстука, от того, чтобы он не упал.
За несколько секунд до начала исполнения национального гимна первые звуки горна возвестили о том, что король и королева заняли свои места на небольшом подиуме. В этот момент сам король указал своей старшей дочери, где находится только что упавшая эмблема, и принцесса быстро ее подняла. Видео поделилось издание vanitatis.
Леонор наклонилась, взяла свои знаки отличия и держала их до тех пор, пока несколько минут спустя ситуация не стала менее формальной, и она смогла надеть их, не беспокоясь о том, как они будут сидеть. Король Филипп VI также охотно помог дочери правильно их расположить.
Оказавшись в королевской ложе, король, королева и их две дочери также наблюдали за парадом в честь Национального дня Испании.