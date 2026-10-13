ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
1068
Время на прочтение
1 мин

Наследница испанского престола - принцесса Леонор - попала в конфуз на параде в Мадриде

С принцесой Леонор на праздничном параде произошел конфузный инцидент.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Король Филипп VI и принцесса Леонор

Король Филипп VI и принцесса Леонор / © Getty Images

Во время парада у принцессы случился инцидент со значком Ордена Золотого Руна на парадной военной форме, которую она носила. Леонор не смогла удержать значок, украшавший верхнюю часть ее галстука, от того, чтобы он не упал.

За несколько секунд до начала исполнения национального гимна первые звуки горна возвестили о том, что король и королева заняли свои места на небольшом подиуме. В этот момент сам король указал своей старшей дочери, где находится только что упавшая эмблема, и принцесса быстро ее подняла. Видео поделилось издание vanitatis.

Король Филипп VI и принцесса Леонор / © Getty Images

Король Филипп VI и принцесса Леонор / © Getty Images

Леонор наклонилась, взяла свои знаки отличия и держала их до тех пор, пока несколько минут спустя ситуация не стала менее формальной, и она смогла надеть их, не беспокоясь о том, как они будут сидеть. Король Филипп VI также охотно помог дочери правильно их расположить.

Оказавшись в королевской ложе, король, королева и их две дочери также наблюдали за парадом в честь Национального дня Испании.

Королевская семья Испании / © Associated Press

Королевская семья Испании / © Associated Press

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie