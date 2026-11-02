Наследница норвежского престола Ингрид Александра сменила цвет волос

Принцесса Ингрид Александра

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22-летняя принцесса приняла в Королевском дворце в Осло представителей молодежной кампании солидарности Operasjon Dagsverk и партнерских организаций. Это мероприятие стало ее первой самостоятельной аудиенцией в качестве наследницы престола.

Эта встреча также ознаменовала первую аудиенцию кронпринцессы Ингрид Александры в ее новом кабинете, где ее отец много лет работал до того, как стал королем Хоконом VIII в августе после смерти короля Харальда V.

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Король Хокон VIII и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Ингрид Александра получила свой первый кабинет во дворце, когда ей исполнилось 18 лет в январе 2022 года, но теперь она переехала в комнату, традиционно используемую наследником престола Норвегии, в то время как король Хокон занял кабинет монарха.

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Мероприятие состоялось накануне ежегодного благотворительного дня Operasjon Dagsverk 29 октября, когда учащиеся по всей Норвегии проводят учебный день, собирая средства для международного образовательного проекта. В этом году вырученные средства пойдут на поддержку Equal Education, молодежной организации, работающей над созданием более безопасных и справедливых школ в Южной Африке, как указано в объявлении о кампании.

Для мероприятия принцесса Ингрид Александра выбрала синий жакет и брюки, а также немного сменила цвет волос, теперь они стали более светлого оттенка.

Принцесса Ингрид Александра

Кронпринцесса Ингрид Александра успешно справляется со своей новой ролью наследницы престола. Всего за шесть дней до своей сольной аудиенции она впервые в качестве наследницы престола посетила ежегодный парламентский банкет Норвегии.

Принцесса Ингрид Александра

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