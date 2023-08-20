Наследной принцессе Норвегии исполнилось 50: дворец поделился фотографиями

19 августа кронпринцессе Норвегии Метте-Марит исполнилось 50 лет.
В королевском аккаунте поделились серией фотографий кронпринцессы, чтобы отпраздновать ее день рождения.
"Поздравляем с праздником, кронпринцесса Метте-Марит! Этим летом наследному принцу и наследной принцессе исполнилось 50 лет, и в пятницу на следующей неделе они соберут гостей со всей страны на вечеринку на заднем дворе дворца. Этот день совпадает с годовщиной свадьбы пары", - говорится в сообщение под фото.
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Пара поженилась 25 августа 2001 года в кафедральном соборе в Осло. После замужества Метте-Марит получила титул Королевского Высочества Кронпринцессы Норвегии. Сейчас пара совместно с детьми проживает за пределами Осло, в поместье Скаугум.
Еще до брака с наследным принцем Метте-Марит родила сына Мариуса, он является пасынком принца Хокона. Уже в браке у пары родилась дочь Ингрид Александра – будущая королева Норвегии, а также сын принц Сверре, он появился на свет годом позже в 2005.
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