Наследство для принца Гарри: о какой сумме идет речь и, почему это беспокоит его брата Уильяма

В сентябре принцу Гарри должно исполниться 40 лет, и он получит наследство в размере 7 миллионов фунтов стерлингов (около 9 миллионов долларов) из трастового фонда, созданного его прабабушкой, королевой-матерью Елизаветой.

Но говорят, что его брат принц Уильям беспокоится, что он растратит свои деньги на роскошную жизнь в Калифорнии со своей женой Меган Маркл.

"Ни за что на свете он не мог предположить, что его брат бросит свои обязанности и уедет в Америку, чтобы попытаться стать голливудской знаменитостью, поэтому он думает, что за этим стоит Меган", - рассказал неизвестный источник изданию Woman's Day о том, что думает по этому поводу принц Уильям. "Он видел, какой роскошной жизнью они живут, поэтому не сомневается, что деньги исчезнут в мгновение ока. Мысль о том, что Гарри растратит свое наследство, презрев при этом семью и свою преданность короне, выходит за рамки приличия для Уильяма", пишет Ok.

Принцы Гарри и Уильям / Фото: Associated Press

Другие эксперты убеждены, что Елизавета исключила бы правнука из наследства, если бы знала, какие проблемы Гарри доставит семье. Но, предвидеть этого она не могла.

Принц Уильям Уэльский также получил наследство от прабабушки, когда ему исполнилось 40 лет, но оно было меньшим. Это связано с тем, что он не был "запасным", как Гарри и королева-мать знала, что у младшего принца будет меньше возможностей и обязанностей. Это было ее логичное и продуманное решение.

Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

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