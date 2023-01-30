Достанется Шарлотте: стало известно, какое культовое украшение принцессы Дианы унаследует ее внучка

Не секрет, что британская королевская семья собрала необычайную коллекцию драгоценностей — бесценных исторических реликвий, которые будут передаваться из поколения в поколение. И принцесса Шарлотта, будучи единственной дочерью будущего короля Уильяма, может получить однажды доступ к королевской сокровищнице и носить некоторые украшения, которые когда-то носила ее прабабушка - королева Елизавета II.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

По данным издание Hello!, принцесса Шарлотта также может унаследовать ту самую тиару "Спенсеров", которая ранее принадлежала ее покойной бабушке, принцессе Диане, матери принца Уильяма, а сейчас является частью коллекции графа Чарльза Спенсера.

Тиара была унаследована отцом Дианы Джоном Спенсером, 8-м графом Спенсером в середине семидесятых и остается в семье Спенсеров. Но на выставке в Лондоне, когда это украшение стало достояние публики, было подтверждено, что будущей ее владелицей станет именно Шарлотта.

Свадьба Дианы Спенсер и принца Чарльза / Фото: Associated Press

Описание, размещенное рядом с тиарой, гласило: "В середине 1970-х годов Джон Спенсер, 8-й граф Спенсер, унаследовал тиару. Впоследствии ее носили все три его дочери на их свадьбах: леди Джейн в 1978 году; леди Сара в 1980 году и, наконец, леди Диана в следующем, 1981 году. Последний раз тиару носила Селия МакКоркодейл, племянница 10-го графа Спенсера Чарльза, на своей свадьбе весной 2018 года. Теперь тиару "Спенсера" унаследует принцесса Шарлотта".

Тиара "Спенсеров" / Фото: Getty Images

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