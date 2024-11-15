Настало время для брючных костюмов: королева Максима продемонстрировала новый образ

Королева Максима вчера побывала с визитом в Хофддорпе.

Максима встретилась с государственным секретарем по делам молодежи, профилактики и спорта Винсент Карреманс и вместе они позировали для селфи с влиятельными лицами во время встречи MIND Us, посвященной улучшению онлайн-среды для молодежи.

На встречу королева приехала в оранжевом брючном костюме с поясом на талии, который безупречно сидел на фигуре королевы и обуви на каблуках.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева дополнила свой образ крупными серьгами-кольцами и брошью на жакете, надела бриллиантовый браслет и сделала макияж в натуральных оттенках, а волосы собрала в низкий пучок.

В Instagram нидерландской королевской семьи опубликовали больше фото и видео с мероприятия.

Днем ранее королева посетила открытие Зала скульптур Дон Кихота, нового сада скульптур Музея Стеделейк, в Амстердаме, где блистала в вечернем платье.

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