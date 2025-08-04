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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Настоящее имя Меган Маркл: как оно звучит и почему она его не использует

Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года, и при рождении ее родители дали ей имя Рэйчел, а полное имя звучало так: Рэйчел Меган Маркл.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Хотя в юности она, возможно, носила имя Рэйчел, в глазах общественности она всегда была известна как Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская никогда не объясняла причину этого, но предполагается, что она предпочла называть себя Меган Маркл, поскольку это имя более узнаваемо из-за аллитерации, но сама Меган этого никогда не подтверждала.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл / © Associated Press

Кстати, когда Меган снималась в сериале «Форс-мажоры», ее героиню звали Рэйчел Зейн. И именно эта роль принесла ей наибольшую популярность.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл / © Associated Press

Кстати, интересный факт о муже Меган — принце Гарри. При рождении его не называли тем именем, которое он использует сейчас. Принцесса Диана и принц Чарльз дали ему имя Генри Чарльз Альберт Дэвид, а позже он просто взял имя Гарри, поскольку считается, что это более неформальное прозвище, произошедшее от имени Генри.

Маленький принц Гарри / © Associated Press

Маленький принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

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