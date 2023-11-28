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Настроение - красный: королева Матильда в стильном брючном костюме приехала в редакцию газеты

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
31
Время на прочтение
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Настроение - красный: королева Матильда в стильном брючном костюме приехала в редакцию газеты

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

В воздухе уже немного витает дух предстоящего Рождества. И члены королевских семей все чаще выбирают красные наряды для своих выходов.

Так сделала бельгийская королева Матильда, когда вместе с супругом королем Филиппом приехала в редакцию газеты Le Soir в Брюсселе.

На королевской особе был идеальный жакет и брюки со стрелками слегка расклешенные. Образ дополняла нюдовая сумка и золотые серьги-лепестки в ушах. Прическа королевы Матильды была классической, а макияж в натуральных оттенках. Также на пальце у Матильды сверкало ее помолвочное кольцо с крупным сапфиром и несколько золотых браслетов на запястье.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images
Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

А недавно в красном костюме и пудровых туфлях испанская королева Летиция сходила в музей.

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Дата публикации
Просмотры
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