Настя Каменских обратилась к россиянам: "У нас не было и нет в стране украинских фашистов, о которых ведется пропаганда!"

Настя Каменских обратилась к россиянам: "У нас не было и нет в стране украинских фашистов, о которых ведется пропаганда!"

Жена Потапа – певица Настя Каменских – также обратилась к россиянам.

Артистка опубликовала в блоге кадры того, как сейчас выглядит Киев и другие города Украины. Показала, как люди находятся в убежищах и прячутся, пытаясь сохранить себе жизнь.

"Обращаюсь к россиянам, которые поддерживают текущую политику России! Так сейчас выглядит Украина, Киев и многие другие города, люди, дети, дома Украины! Видео со звуком, очень страшным звуком.

У нас не было и нет в стране украинских фашистов, о которых ведется пропаганда!

Никто никогда не ущемлял никого из-за языка. Украинские власти не делали ни диверсий, ни нападали на нас. И не делали ничего из того, что вам рассказывается годами и до сих пор! Это может подтвердит украинский Народ!", - сказала Настя Каменских.

Полный пост артистки читайте внизу.

"Услышьте настоящую, искреннюю, правдивую Украину, не позволяйте обманывать вас!", - призвала артистка россиян.

Ранее ее муж Потап обратился к бывшим коллегам из России: "Будьте смелыми хотя бы раз в жизни, скажите правду! Россия ведет кровавую бойню в Украине!

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