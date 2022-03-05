Наталья Кличко спела гимн Украины на митинге за мир в Гамбурге

Она вышла на сцену с флагом Украины на плечах и спела гимн нашей страны.
Супруга мэра Киева Виталия Кличко - Наталья - выступила на митинге в Германии. Она вышла на сцену с флагом Украины на плечах и спела гимн нашей страны.
Митинг проводился при поддержке молодежных организаций, политических партий, профсоюзов и организаций гражданского общества, и на нем украинская диаспора призвала к проведению масштабной демонстрации в центре города под лозунгом "Мир в Украине и безопасность в Европе".
На своей странице Наталья написала:
"Гамбург выступает за Украину! Вместе с моими друзьями Ириной и Натальей, которые только что прибыли в Гамбург, рискуя жизнью, с болью в сердце покинули свою страну", - написала она о показала видео.
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