Наталья Кличко спела гимн Украины на митинге за мир в Гамбурге

Наталья Кличко спела гимн Украины на митинге за мир в Гамбурге

Она вышла на сцену с флагом Украины на плечах и спела гимн нашей страны.

Супруга мэра Киева Виталия Кличко - Наталья - выступила на митинге в Германии. Она вышла на сцену с флагом Украины на плечах и спела гимн нашей страны.

Наталья Кличко / Getty Images

Митинг проводился при поддержке молодежных организаций, политических партий, профсоюзов и организаций гражданского общества, и на нем украинская диаспора призвала к проведению масштабной демонстрации в центре города под лозунгом "Мир в Украине и безопасность в Европе".

Наталья Кличко / Getty Images

На своей странице Наталья написала:

"Гамбург выступает за Украину! Вместе с моими друзьями Ириной и Натальей, которые только что прибыли в Гамбург, рискуя жизнью, с болью в сердце покинули свою страну", - написала она о показала видео.

Читайте також: