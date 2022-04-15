Натуральный обмен: в московском салоне красоты берут оплату сумками Chanel

Первые металлические деньги появились у человечества примерно в VII веке до нашей эры, постепенно даже самые отсталые племена перешли от натурального обмена к денежным расчетам. Сейчас в России мы, похоже, наблюдаем обратный процесс.

Деньги в стране, на которую были наложены беспрецедентные санкции, стремительно обесцениваются. Кроме того, целый ряд компаний сворачивают в России свое производство и торговые сети. А многие люксовые бренды пошли еще дальше, они не продают свои товары россиянам даже за границей России.

Очень много шума в стране-агрессоре наделал отказ бренда Chanel продавать свою продукцию россиянам. Многие надеялись найти какую-то лазейку и продолжить коллекционировать вожделенные сумки от Chanel, но со временем стало понятно, что решимость французского Модного дома не иметь дела с запятнанными кровью деньгами сильнее, чем соблазн заработать.

В такой ситуации уже приобретенные сумки стали, что называется, "твердой валютой". Ситуацией решил воспользоваться московский салон красоты, который стал принимать к оплате сумки Chanel вместо денег. Об этом салон написал в своем Instagram, а директор салона позднее прокомментировала свое предложение клиентам российской прессе.

"На мысль о приеме брендовых сумок вместо рублей в счет оплаты за услуги сотрудников центра красоты и здоровья салон подтолкнула одна из постоянных клиенток, забывшая дома банковскую карту. Apple Pay уже не работал, и она предложила нам свою новую сумку Chanel. Узнав об этой истории, другие посетительницы тоже поддержали нас. Сегодня была уже четвертая клиентка за неделю. Им эта идея понравилась".

В ближайшем будущем в салоне планируют составить прайс-лист с расценками на услуги в новой "сумочной" валюте.

"Сдачу не даем. Клиентки оставляют нам свою сумку, наша сотрудница оценивает ее по рыночной стоимости, и мы озвучивает цену, по которой готовы ее принять. Если клиентки соглашаются, мы оказываем им услуги на эти деньги".

Похоже, "сумочная" валюта обещает стать перспективной идеей: "Одна из клиенток предложила обменять свою сумку на другую и на разницу в рыночной стоимости между ними сделать несколько процедур".

Похоже, когда российские патриотки заявляли, что они не обменяют Родину на сумки Chanel, они имели в виду, что в случае с их Родиной просто нет предложений на обмен.

Похожие процессы происходили в России и в странах бывшего СССР в 80-е годы прошлого века, когда сотрудники предприятий получали заработную плату продукцией, которую выпускали, и шли обменивать ее на продукты питания, например.

Интересно, на сколько сумок можно обменять российский танк?

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