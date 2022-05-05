Навязчивые воспоминания, или флешбеки: что стоит о них знать

Флешбеки обычно возникают внезапно, без уведомления. Это яркие воспоминания о травматических событиях, которые, кажется, происходят сейчас.

Вы можете снова почувствовать то, что видели, слышали, ощущали, а также реакции вашего тела на это, например, учащенное сердцебиение. Флешбеки могут занять от секунд до нескольких часов. Подробнее о них рассказывает телеграм-канал "Психологическая поддержка".

На что похожи флешбеки?

У разных людей такие воспоминания ощущаются по-разному. Они могут произойти в любое время, даже когда мы чувствуем себя счастливыми.

Они могут быть очень страшными и тревожными, когда вы снова переживаете свою травму, и вам может показаться, что это действительно происходит.

Вы можете видеть то, что произошло, как отдельные картинки или фильм, слышать звуки или слова или чувствовать, будто до вас дотрагиваются. Возможно, вы даже чувствуете запах или вкус чего-то, связанного с вашей травмой, и ваше тело может отреагировать так же: сердце бьется учащенно или вас бросает в пот.

После таких воспоминаний вы можете почувствовать себя уязвимыми, тревожными и испуганными. У вас может возникнуть желание оставаться изолированным и не захотеть ни с кем разговаривать. Вы можете испытывать сильное чувство гнева, стыда или онемения.

Почему у меня флешбеки?

Ученые до сих пор не могут сойтись во мнении, почему происходят флешбеки, но есть две текущие теории:

1. Флешбеки – это ответ вашего мозга, воспроизводящий травматические события, чтобы попытаться понять травматическое событие. Он пытается выяснить, что произошло и можно ли было избежать ситуации.

2. У вас есть флешбеки, когда ваш мозг обнаруживает сходство между вашей текущей ситуацией и трагическим опытом. Срабатывает реакция "бейся или беги", и ваше тело реагирует инстинктивно и вызывает те же реакции, которые помогли вам выжить тогда, когда ваша жизнь была под угрозой. Эта теория предполагает, что флешбеки – это попытка заставить вас повторить свое предыдущее поведение, которое спасает жизнь.

Кто может переживать флешбеки?

Каждый переживший травму может иметь флешбеки. Они являются симптомом посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

ПТСР была распознана после Первой мировой войны, когда многие солдаты вернулись из боя с "концептуальным шоком", что вызвало у них воспоминания, кошмары и сильную обеспокоенность.

Люди, пережившие войну, часто страдают от посттравматического стрессового расстройства и навязчивых воспоминаний. Их также чувствуют люди, которые попали в дорожно-транспортные происшествия, пережили стихийные бедствия или имели другой травмирующий опыт, включая сексуальное насилие или изнасилование.

Что вызывает флешбеки?

Флешбеки могут произойти в любой момент. Такие воспоминания могут прийти, когда мы чувствуем себя очень хорошо и счастливы, когда мы действительно расслаблены, да и когда нам плохо, даже когда мы спим.

Иногда они случаются, когда у нас есть "триггер". Это когда мы встречаем то, что напоминает нам о нашем травматическом опыте. Это может быть знакомый звук или запах. Это может быть песня или просмотр телевизора. Это может быть место, где мы пережили это событие.

Флешбеки являются распространенной реакцией на сексуальное насилие. Помните, это не безумие, это реакция психики на травму. И это можно преодолеть.

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