Найдена еще одна любовница: Путину приписывают роман с "Мисс Россия-2003"

Говорят об этой девушке исключительно в западных СМИ, но кто знает, возможно, она сама этому и поспособствовала.

Начиная с 2014 года личная жизнь президента России Владимира Путина - государственная тайна. Любые публикации о нем и его детях запрещены, единственное, что есть, - это сплетни, среди которых основное место занимает личность Алины Кабаевой - российской спортсменки. Однако есть еще одна девушка по имени Виктория Лопырева, о романе с которой пишет только западная пресса.

Откуда растут ноги у этой истории, непонятно, однако якобы интрижка у российской модели и Путина была в 2006 году, когда он еще был официально женат на Людмиле Путиной. После этого карьера девушки резко пошла вверх. Издание Page Six писало в 2018 году, что именно с протекции президента блондинка получила должность посола чемпионата мира по футболу. Сама же Виктория никогда не стеснялась открыто поддерживать президента и рассказывать о своей приверженности ему.

Что касается других аспектов жизни Лопыревой, то в России она считается довольно скандальной личностью. Карьеру начинала как модель и в 2003 году победила в конкурсе красоты "Мисс Россия", затем работала на телевидении и состояла в отношениях с российским футболистом Федором Смоловым. Особо активно в прессе обсуждалась ее помолвка с Николаем Басковым в 2017 году и показушное приглашение на свадьбу Рамзана Кадырова.

Отношения с одиозным певцом были от самого начала не самым удачным пиар-ходом, поскольку известно, что Басков на самом деле гомосексуалист и якобы состоит в отношениях с актером Вячеславом Манучаровым.

Параллельно с пиаром о свадьбе с Басковым Лопырева крутила реальный роман с российским бизнесменом Игорем Булатовым. Ради нее он бросил жену с двумя детьми, а в 2019-м Лопырева тоже родила бизнесмену ребенка и сейчас живет в Арабских Эмиратах.

Был ли реально роман у модели с президентом, неизвестно. А вот то, что эту интрижку приписывают Путину, когда он был еще женат, совсем не удивительно, ведь жене политик изменял часто. Известно также как минимум об еще одной внебрачной дочери Путина - Елизавете Кривоногих. Девушка является дочерью Светланы Кривоногих, которая в начале 2000-х работала у Путина уборщицей. В 2003 году женщина родила дочь Елизавету и в одночасье стала одной из самых богатых женщин России. Поэтому, кто знает, возможно, интрижка с Лопыревой - тоже правда, а может, очередной миф для поддержания Путиным имиджа мачо.

Елизавета Кривоногих, фото с удаленного аккаунта Луизы Розовой

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