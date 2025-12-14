ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
200
Время на прочтение
1 мин

Найдена старинная рождественская открытка королевы Елизаветы II с сыном Чарльзом: как она выглядит

В 1949 году тогда еще принцесса Елизавета выпустила рождественскую открытку со своим годовалым сыном Чарльзом, а на открытке было рукописное послание.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Елизавета II

Королева Елизавета II / © Getty Images

Рождество — один из редких случаев, когда публика может увидеть личные фотографии и послания от королевской семьи на рождественских открытках.

Король Чарльз и королева Камилла одними из первых начали праздничный сезон, опубликовав фотографию, которая вызвала бурную реакцию у королевских поклонников.

Принцесса Елизавета и ее маленький сын принц Чарльз / © Getty Images

Принцесса Елизавета и ее маленький сын принц Чарльз / © Getty Images

Тем временем Королевский фонд коллекций показал старую фотографию покойной королевы Елизаветы II, на которой изображена молодая принцесса Елизавета со своим старшим сыном Чарльзом. Карточка датирована 1949 годом, за три года до восшествия Елизаветы на престол в 1952 году.

Одетая в белое платье и с жемчужным ожерельем на шее, заботливая мать посадила к себе на колени своего годовалого сына, который широко улыбался, имел густую копну волос и был одет в белое платье. Пожалуй, наиболее примечательной была рукописная записка к фотографии, которая гласила: «С любовью и наилучшими пожеланиями к Рождеству», и была подписана: «Лилибет».

Рождественская открытка принцессы Елизаветы и принца Чарльза, 1949 год

Рождественская открытка принцессы Елизаветы и принца Чарльза, 1949 год

Вот так выглядели кадры из той самой первой фотосессии маленького Чарльза, сделанной в Букингемском дворце 10 апреля 1949 года в Лондоне.

Принцесса Елизавета с сыном Чарльзом, 1949 год / © Associated Press

Принцесса Елизавета с сыном Чарльзом, 1949 год / © Associated Press

Напомним, ежегодно члены королевской семьи показывают свои рождественские открытки и поздравляют подданных с наступающим Рождеством и Новым годом.

Дата публикации
Количество просмотров
200
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie