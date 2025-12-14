- Дата публикации
Найдена старинная рождественская открытка королевы Елизаветы II с сыном Чарльзом: как она выглядит
В 1949 году тогда еще принцесса Елизавета выпустила рождественскую открытку со своим годовалым сыном Чарльзом, а на открытке было рукописное послание.
Рождество — один из редких случаев, когда публика может увидеть личные фотографии и послания от королевской семьи на рождественских открытках.
Король Чарльз и королева Камилла одними из первых начали праздничный сезон, опубликовав фотографию, которая вызвала бурную реакцию у королевских поклонников.
Тем временем Королевский фонд коллекций показал старую фотографию покойной королевы Елизаветы II, на которой изображена молодая принцесса Елизавета со своим старшим сыном Чарльзом. Карточка датирована 1949 годом, за три года до восшествия Елизаветы на престол в 1952 году.
Одетая в белое платье и с жемчужным ожерельем на шее, заботливая мать посадила к себе на колени своего годовалого сына, который широко улыбался, имел густую копну волос и был одет в белое платье. Пожалуй, наиболее примечательной была рукописная записка к фотографии, которая гласила: «С любовью и наилучшими пожеланиями к Рождеству», и была подписана: «Лилибет».
Вот так выглядели кадры из той самой первой фотосессии маленького Чарльза, сделанной в Букингемском дворце 10 апреля 1949 года в Лондоне.
Напомним, ежегодно члены королевской семьи показывают свои рождественские открытки и поздравляют подданных с наступающим Рождеством и Новым годом.