Найдено трогательное письмо короля Чарльза, которое он написал после смерти принцессы Дианы: о чем оно было

В то время Чарльз находился в смятении и выражал свои эмоции на бумаге.

Трогательное письмо короля Чарльза другу, в котором он обсуждает "невыносимую пустоту" горя через четыре месяца после смерти его жены принцессы Дианы, было продано на аукционе всего за 1500 фунтов стерлингов (1900 долларов).

В письме Чарльз подробно останавливается на своей христианской вере и своих убеждениях относительно того, что происходит, когда кто-то умирает.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Письмо на трех страницах было написано от руки на бланке Highgrove House и датировано 8 декабря 1997 года. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Письмо подписано "Чарльз" и имеет оригинальный конверт, на котором были инструкции короля о доставке "лично в руки", пишет express.co.uk. Письмо было выставлено на продажу на аукционе RR в Бостоне, США, неизвестным продавцом.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Напомним, на днях мы рассказывали, как американский коллекционер не мог поверить своей удаче, когда в его руки попали редкие кадры крещения короля Чарльза на видео 1948 года, которое он приобрел в загадочном конверте в комисионном магазине.

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