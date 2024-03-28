Назад дороги нет: как королевская семья показала Меган и Гарри, что их там не ждут

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили, что складывают с себя королевские полномочия и больше не будут работать на корону. С тех пор прошло четыре года и в британской королевской семье много чего изменилось.

Вокруг темы возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию спекулируют очень много. Кто-то говорит, что Гарри очень скучает за домой и не прочь бы вернуться, но Меган категорически не приемлет этот вариант.

По словам королевского комментатора Эндрю Пирса, члены королевской семьи постарались дать принцу Гарри и Меган Маркл четкий знак не возвращаться в британскую жизнь. И вот о чем идет речь.

Меган и Гарри с королевской семьей / Фото: Associated Press

На прошлой неделе Меган и Гарри попали в заголовки газет, где обсуждался тот факт, что их профили на сайте британской королевской семьи были опущены в самый низ раздела. И эта новость появилась всего за несколько дней до того, как принцесса Уэльская публично объявила о своем диагнозе.

Эксперты говорят, что эти две ситуации и то, в какой последовательности они были обнародованы, не были случайностью, пишет express.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

"Это не совпадение, потому что принцесса Уэльская сняла это видео в среду, а объявление о понижении их рейтинга было в четверг, и если люди думают, что Гарри и Меган могут вернуться, нет, этого не произойдет. Шансов на то, что это произойдет, нет, потому что они больше не являются работающими членами королевской семьи. Они приняли свое решение, и все", - говорит эксперт.

Напомним, Гарри и Меган узнали о проблемах принцессы Уэльской в тот же день, что и весь мир. Они сразу же выпустили публичное заявление, в котором выразили поддержку Кейт и Уильяму.

Принц Гарри и Меган Маркл с Кейт и Уильямом Уэльскими / Фото: Associated Press

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