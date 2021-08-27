Назовут или нет: Гарри и Меган приняли решение в отношении королевского расиста

В мартовском интервью Опре Уинфри герцог и герцогиня Сассекские обвинили королевскую семью в расизме.

Недавно было перевыпущено обновленное издание книги Омида Скоби "В поисках свободы", в которой содержится ряд новых заявлений о событиях последних нескольких месяцев из жизни Меган и Гарри. Как сообщает metro.co.uk, герцог и герцогиня всерьез думали о том, чтобы рассекретить имя человека, который интересовался цветом кожи их первенца Арчи, о котором как раз поведали в интервью Опре.

Меган и Гарри у Опры Уинфри / Getty Images

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Утверждается, что Гарри и Меган думали о том, как назвать имя старшего члена королевской семьи, который якобы сделал расистские высказывания о цвете кожи их сына. Тогда в интервью пара заявила, что это была не королева Елизавета II и не ее муж принц Филипп, который, к слову, скончался вскоре после выхода интервью. Обвинения члена королевской семьи были разрушительными для многих, на одном из мероприятий принцу Уильяма пришлось говорить публично о том, что королевская семья – не расисты, журналисты замучили подобными вопросами и принца Чарльза.

Словом, публика ждала, что вот-вот Сассексы назовут имя, правда восторжествует. Но в просочившейся копии нового эпилога к книге, которую опубликовали на Daily Mail, говорится, что Меган и Гарри взвесили все за и против и в конечном итоге решили не называть имя этого человека.

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Очевидно, что, сделав это, чета Сассекских окажется в не очень выгодном положении в глазах общественности, а их отношениях с королевской семьей сейчас и так очень шаткие. И не только с королевской семьей. Вспоминается юбилей Барака Обамы, на который так хотела попасть Меган Маркл, но их с Гарри не пригласили из-за того, что Барак, очевидно, не хочет становиться на сторону одного из братьев (Гарри или Уильяма) и продолжает держать нейтралитет.

Также чета Сассексов дистанцировались от переиздания книги, а значит, они могут быть не согласными с некоторыми темами, которые в ней поднимаются. Напомним, первый выпуск книги Омида Скоби и его соавтора Кэролайн Дюран было хорошо принято публикой и герцогом с герцогиней.

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