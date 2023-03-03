Назревает новый скандал: Гарри и Меган будут требовать с короля Чарльза III деньги

Стало известно, что король Чарльз III сообщил младшему сыну и невестке, что они должны полностью освободить Frogmore Cottage. Но взамен Сассекские могут потребовать возместить финансовый ущерб, деньги, которые они потратили на ремонт коттеджа.

Издание Mirror пишет, что принц Гарри и Меган Маркл будут пытаться возместить часть из 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые они потратили на ремонт Frogmore Cottage после того, как король Чарльз III выселил их оттуда, сообщив им об этом ранее на этой неделе.

Фрогмор-хаус / Фото: Getty Images

Говорят, пара была ошеломлена таким поворотом событий, ведь дом им дарила покойная бабушка Гарри – королева Елизавета II, а выселяет их из дома король Чарльз. Об инциденте стало известно только сейчас, но, как говорят источники из дворца, король Чарльз начал выселение пары из коттеджа еще 11 января, на следующий день после выхода вопиющих мемуаров принца Гарри.

Принц Гарри с братом Уильямом и отцом Чарльзом / Фото: Associated Press

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Сассексы прожили в коттедже всего шесть месяцев, прежде чем сенсационно ушли из королевской семьи и переехали в Калифорнию в 2020 году. Они окупили стоимость ремонта. В 2022 году Гарри и Меган продлили договор аренды. Но теперь будут очевидно ожидать возврата части средств, потраченных на ремонт.

Да и визит пары на коронацию Чарльза и Камиллы, похоже, теперь под большим вопросом.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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