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Назревает скандал: муж принцессы Евгении был замечен на яхте в компании обнаженных девушек

Назревает скандал: муж принцессы Евгении был замечен на яхте в компании обнаженных девушек

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Getty Images

У принцессы Евгении Йоркской после этих выходных будет много вопросов к супругу Джеку Бруксбэнку.

Муж принцессы Йоркской была запечатлен папарацци на роскошной яхте в компании гламурных женщин, одна из которых щеголяла по яхте топлес. Кадры были опубликованы изданием Daily Mail, перейдя по ссылке вы можете их увидеть сами.

Принцесса Евгения в это время находится с их пятимесячным сыном Августом в Виндзоре. Конечно, жизнь с младенцем – это череда бессонных ночей, бесконечных подгузников и детского плача. Но у Джека на этих выходных дела обстояли совсем иначе.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыном Августом / © Getty Images
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыном Августом / Getty Images

Он был сфотографирован с бокалом вина, в компании неизвестных красоток, на яхте, на острове Капри. Мужчина даже может назвать это работой, поскольку он посещал звездный благотворительный бал, спонсором которого выступал бренд текилы Casamigos, а Джек является его официальным представителем.

Интересно, что скажет принцесса Евгения, когда увидит эти фотографии своего мужа, сделанные на яхте?

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Getty Images

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