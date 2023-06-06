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Назвал дворецкого Дианы "двуличным дерьмом": принц Гарри дал резонансные показания в суде Лондона

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
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Назвал дворецкого Дианы "двуличным дерьмом": принц Гарри дал резонансные показания в суде Лондона

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Он стал первым за 132 года представителем британской королевской семьи, который дал показания в суде.

Британский принц Гарри, герцог Сассекский, снова лично прибыл на судебное заседание в Лондоне. Это случилось через два дня после дня рождения его дочери Лилибет.

Принц Гарри / © Associated Press
Принц Гарри / Фото: Associated Press

Суд, который он посещает уже не впервый раз, касается иска против холдинговой компании Associated Newspapers Limited, в которую входят издания Daily Mirror, People и Sunday Mirror. В иске компания обвиняется в использовании различных преступных средств для получения информации об высокопоставленных и известных личностях на протяжении многих лет, сообщает издание CNN.

38-летний принц Гарри подал иск в 2019 году, утверждая, что голосовая почта его телефона была взломана, говорится в People. В суде Гарри лично дал показания, став таким образом первым за 132 года членом британской королевской семьи сделавшим подобное. В суд он прибыл утром, был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и черный галстук, на руках у него было несколько браслетов-феничек. С прессой он не общался, а выйдя из своего Range Rover прямиков направился в сопровождении охраны в здание суда.

Принц Гарри / © Associated Press
Принц Гарри / Фото: Associated Press
Принц Гарри / © Associated Press
Принц Гарри / Фото: Associated Press

В суде Гарри сказал несколько громких фраз, отметив, что СМИ вторглись в его детство, юность и взрослую жизнь. Согласно Daily Mail он заявил:

  • Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл был "двуличным дерьмом";
  • Истории о том, что Джеймс Хьюитт был его "биологическим отцом", заставили его опасаться, что "меня могут исключить из королевской семьи"; 
  • Он боялся, что его выгонят из Итона за употребление наркотиков;
  • Предполагаемая паранойя Дианы отражала его собственные страхи предательства друзей;
  • Журналисты взломали [электронные носители - ред.] его подругу Челси Дэйви после того, как он переоделся нацистом на костюмированную вечеринку;
  • "Ужасные личные нападки и запугивания" на него и Меган якобы были совершены бывшим редактором Пирсом Морганом;
  • Он разоблачает "преступность" СМИ по моральным соображениям и как "солдат, отстаивающий важные ценности".

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