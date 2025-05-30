- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 1126
- Время на прочтение
- 2 мин
Назвали ее "унылой жертвой моды": почему не все дизайнеры хотели одевать принцессу Диану
Сейчас принято считать принцессу Диану иконой моды, но на самом деле так было не всегда.
Задолго до того, как она получила этот негласный статус, ее часто называли «унылой жертвой моды», говорится в издании InStyle, которое ссылается на страницы книги Dianaworld, написанной Эдвардом Уайтом.
«Несмотря на ее репутацию иконы стиля в двадцать первом веке, при жизни Дианы далеко не все признавали, что у нее был талант к одежде», — написал Уайт в книге.
«Сегодня в это трудно поверить, но были времена, когда Диана появлялась “В списках самых плохо одетых”, составленных модным критиком Ричардом Блэквеллом», — продолжил автор книги.
По данным Marie Claire, до замужества Диана была известна как представительница «идеального образа Слоун Рейнджер» (Sloane Ranger) — это стереотипный представитель высшего среднего или высшего класса.
В то время модельер Вивьен Вествуд была совладелицей лондонского бутика под названием World’s End вместе с Малкольмом Маклареном, бывшим менеджером группы Sex Pistols. В 1981 году — в том же году, когда Диана обручилась и вышла замуж за Чарльза, и в том же году, когда ей исполнилось 20 лет — коллекция Вествуд Pirate поступила в продажу, и тогда Диана Спенсер пришла за ней.
«Произошла ужасная вещь», — сказал Макларен (согласно книге Уайта). «Мы открыли магазин, и вошла Диана Спенсер; она была первым покупателем».
Макларен сказал, что подумал: «О Боже, мы разорены!» и вспомнил, что подумал: «Я потерял всякую репутацию».
«Ни Макларен, ни Вествуд не считали Диану хоть сколько-нибудь стильной», — писал Уайт. «Просто унылая жертва моды».
Позже Вествуд рассказала Woman and Home, что бывшая принцесса Уэльская была «человеком, следовавшим моде», а Уайт написала, что Вествуд действительно ненавидела «эти ужасные маленькие туфли-лодочки», которые носила Диана, «которые не были ни тем, ни другим».
«Как будто ее одежда должна говорить вам, что она одновременно феминистка и сексуальна», — продолжила Вествуд.