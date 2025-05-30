Назвали ее "унылой жертвой моды": почему не все дизайнеры хотели одевать принцессу Диану

Принцесса Диана / © Getty Images

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Задолго до того, как она получила этот негласный статус, ее часто называли «унылой жертвой моды», говорится в издании InStyle, которое ссылается на страницы книги Dianaworld, написанной Эдвардом Уайтом.

«Несмотря на ее репутацию иконы стиля в двадцать первом веке, при жизни Дианы далеко не все признавали, что у нее был талант к одежде», — написал Уайт в книге.

Принцесса Диана / © Getty Images

«Сегодня в это трудно поверить, но были времена, когда Диана появлялась “В списках самых плохо одетых”, составленных модным критиком Ричардом Блэквеллом», — продолжил автор книги.

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По данным Marie Claire, до замужества Диана была известна как представительница «идеального образа Слоун Рейнджер» (Sloane Ranger) — это стереотипный представитель высшего среднего или высшего класса.

Принцесса Диана / © Getty Images

В то время модельер Вивьен Вествуд была совладелицей лондонского бутика под названием World’s End вместе с Малкольмом Маклареном, бывшим менеджером группы Sex Pistols. В 1981 году — в том же году, когда Диана обручилась и вышла замуж за Чарльза, и в том же году, когда ей исполнилось 20 лет — коллекция Вествуд Pirate поступила в продажу, и тогда Диана Спенсер пришла за ней.

© Getty Images

«Произошла ужасная вещь», — сказал Макларен (согласно книге Уайта). «Мы открыли магазин, и вошла Диана Спенсер; она была первым покупателем».

Макларен сказал, что подумал: «О Боже, мы разорены!» и вспомнил, что подумал: «Я потерял всякую репутацию».

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Принцесса Диана / © Getty Images

«Ни Макларен, ни Вествуд не считали Диану хоть сколько-нибудь стильной», — писал Уайт. «Просто унылая жертва моды».

Позже Вествуд рассказала Woman and Home, что бывшая принцесса Уэльская была «человеком, следовавшим моде», а Уайт написала, что Вествуд действительно ненавидела «эти ужасные маленькие туфли-лодочки», которые носила Диана, «которые не были ни тем, ни другим».

Принцесса Диана / © Getty Images

«Как будто ее одежда должна говорить вам, что она одновременно феминистка и сексуальна», — продолжила Вествуд.

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана на Каннском кинофестивале, 1987 год / © Associated Press Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана, 1997 год / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images Принцесса Диана, 1985 год / © Getty Images Принцесса Диана на премьере фильма / © Getty Images