Назвали в его честь: королеве подарили новый сорт роз к 100-летию принца Филиппа

Королеве Великобритании преподнесли трогательный подарок, который будет напоминать ей о муже.

10 июня мужу королевы Великобритании Елизаветы II принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, исполнилось бы 100 лет, но, к сожалению, он не дожил до этой круглой даты всего несколько месяцев.

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В честь его дня рождения организацией Harkness Roses был выведен новый кустовой сорт розы, который назвали "Роза герцога Эдинбургского". Растение королеве преподнесли на прошлой неделе, а снимками с камерного мероприятия члены королевской семьи решили поделится в день рождения принца.

Королева Елизавета II / Getty Images

Цветок высадили в саду возле восточной террасы так, чтобы его хорошо было видно из окон апартаментов королевы. Этот подарок королеве преподнес президент Королевского садоводческого общества Кит Вид. Роза имеет темно-розовый, практически малиновый цвет и отличается привлекательными махровыми цветками со светлыми вкраплениями, собранными в большие грозди.

Роза герцога Эдинбургского / Getty Images

Часть средств от продажи каждой розы пойдут в фонд "Живое наследие герцога Эдинбургского", который он основал в 1956 году.

Для столь трогательного мероприятия королева выбрала легкое голубое платье в белые цветы, которое сочетала с черными туфлями и кардиганом молочного цвета. Из аксессуаров монарх решила остановиться на жемчужной нити, паре лаконичных жемчужных сережек, наручных часах и солнцезащитных очках. На ее безымянном пальце было обручальное кольцо.

Королева Елизавета II / Getty Images

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля в Виндзорском замке. За два месяца до смерти он лечился в больнице, а также ему сделали операцию на сердце, однако причиной смерти супруга королевы указали старость.

Королева Елизавета II и принц Филипп, июнь 2020 года / Getty Images

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Принц Филипп и королева Елизавета II (36 фото)

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