Назван особенный подарок, который королева Елизавета II дарит на Рождество

У королевы Елизаветы II есть прекрасная рождественская традиция.

Каждый год монарх делает подарки своему персоналу на Рождество, и сама лично их вручает. Что бы вы думали дарит Елизавета II людям, которые трудятся на нее весь год? Это рождественский пудинг от Tesco, и, говорят, королева лично следит за тем, чтобы подарок был заказан каждому человеку из ее персонала.

Как сообщает Hello! тем, кто проработал на Елизавету II значительное количество времени, также вручают ваучеры. Рождественские ваучеры раздаются сотрудникам по старшинству, причем в первую очередь идет самый старший домашний персонал, за ним следуют другие домашние работники и садовники.

Королева Елизавета II / Associated Press

Каждый год королева лично вручает подарки некоторым членам королевской семьи в Букингемском дворце и Виндзорском замке, чтобы поблагодарить их за службу. Как будет в этом году в связи с пандемией, пока что не известно.

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