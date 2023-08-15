Назван самый нелюбимый цвет в гардеробе принцессы Уэльской

Кейт Миддлтон, как и покойная королева Елизавета II, часто предпочитает носить яркие цвета для того, чтобы оставаться в центре внимания публики и быть заметной.

Эксперт по стилю Молли Элизабет Эгнью, рассказла express, почему же Кэтрин избегает этого цвета.

"Кейт носила практически все мыслимые цвета, и все же, ярко-оранжевый она надевала меньше всего. Как и покойная королева, Кейт любит носить яркие тона, так как они гарантируют, что ее заметят в толпе, а оранжевый, безусловно, яркий. Наиболее вероятным ответом на вопрос, почему она старается избегать этого цвета, являются личные предпочтения. У всех нас есть цвета, которые нам не очень нравятся! Она носила более глубокие оттенки ржавчины и тона, больше соответствующие оранжево-красному. Возможно, она предпочитает эти", - говорит эксперт.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Кейт точно знает, что что бы она ни нажеда, это тут же попадет в заголовки газет, и что наряд, без сомнения, будет рспродан. Это огромное давление, поэтому она часто выбирает такие сочетания, которые хорошо работают и соответствуют ее личному стилю.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Другой эксперт, Эммелин Стивенс, утверждает, что оранжевый цвет не очень хорошо смотрится на фотографиях. Возможно, это еще одна причина, почему Кэтрин его избегает.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская на службе благодарения в Шотландии / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали о любимых образах Кейт Миддлтон на каждый день.

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