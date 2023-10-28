Назван возможный вариант: что принцесса Кейт подарила брату Джеймсу в честь рождения его первенца

Недавно младший брат Джеймс Миддлтон и его жена Ализе Тевене приветствовали своего первого ребенка – сына Иниго.

На днях супругов сфотографировали папарацци во время прогулки в Лондоне. 36-летний Джеймс был замечен катающим своего новорожденного сына в черной коляске в Ноттинг-Хилле. И королевские поклонники предполагают, что эту коляску паре подарила именно Кейт, принцесса Уэльская.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / Фото: Getty Images

Это коляска Silver Cross стоимостью 795 фунтов стерлингов и точно такая же была у принца Джорджа – первенца Кейт и Уильяма, когда он родился в 2013 году. Модель Silver Cross Sleepover Elegance имеет стеганую поверхность из искусственной кожи и поставляется в комплекте с очень плотной подкладкой для коляски и дышащим матрасом, сообщает журнал Ok.

Принцесса Уэльская является поклонницей бренда. У ее дочери принцессы Шарлотты также была Silver Cross Balmoral стоимостью 1600 фунтов стерлингов.

Кейт и Уильям с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой в день крещения Шарлотты, 5 июля 2015 года / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы писали, что Джеймс раскрыл пол своего первенца и показал первые фото малыша.

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