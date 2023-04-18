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Названа истинная причина, почему Меган Маркл не приедет на коронацию короля Чарльза III

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
2024
Время на прочтение
2 мин
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Названа истинная причина, почему Меган Маркл не приедет на коронацию короля Чарльза III

Герцогиня Сассекская и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Меган бы хотела быть в этот день в Лондоне, но ее репутация слишком "подмочена", чтобы принять такое приглашение.

На решение герцогини Сассекской не присутствовать на коронации повлияли последствия мемуаров ее мужа Гарри "Запасной", которые вышли в январе. На прошлой неделе было объявлено, что Гарри будет присутствовать на коронации короля сам, а его жена останется в Калифорнии, что некоторые восприняли как оскорбление королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Дата коронации также приходится на четвертый день рождения их сына принца Арчи, что, по мнению других, является причиной ее решения. Однако эксперт по связям с общественностью Марк Борковски считает, что отсутствие Меган связано с "ущербом" репутации пары, нанесенным мемуарами Гарри, пишет express.

"Некоторое время она держала голову опущенной. Я подозреваю, что это из-за шума, который сопровождал выход книги "Запасной", это вызвало дебаты и огромный резонанс. Я не думаю, что это хорошо сыграло в Америке. Королевская семья отказалась от комментариев, так что это стало односторонним нытьем и интуитивным рассказом о его жизни, который не нашел должного отклика.

Принц Гарри / © Associated Press
Принц Гарри / Фото: Associated Press

По мнению эксперта, Меган считает, что ее участие в церемонии коронации ничего не даст, и хочет пройти мимо, чтобы сосредоточиться на своем бренде.

"Она ничего не выиграет от срыва большого дня для короля. Ей нужно отступить. В PR-игре это выбор ваших сражений и стратегия будет заключаться в том, чтобы пропустить коронацию. Но история Меган и Гарри выходит далеко за рамки Британии и Содружества. Меган обязательно перезапустит ее. Они не могут молчать", - говорит эксперт.

Принц Гарри и король Чарльз III / © Associated Press
Принц Гарри и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Он добавил, что скоро Сассексы снова окажутся в центре внимания, иначе они рискуют стать похожими на прадедушку Гарри короля Эдуарда VIII и его жену Уоллис Симпсон, ради которой король отрекся от престола в 1936 году.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press
Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
2024
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