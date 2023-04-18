Названа истинная причина, почему Меган Маркл не приедет на коронацию короля Чарльза III

Меган бы хотела быть в этот день в Лондоне, но ее репутация слишком "подмочена", чтобы принять такое приглашение.
На решение герцогини Сассекской не присутствовать на коронации повлияли последствия мемуаров ее мужа Гарри "Запасной", которые вышли в январе. На прошлой неделе было объявлено, что Гарри будет присутствовать на коронации короля сам, а его жена останется в Калифорнии, что некоторые восприняли как оскорбление королевской семьи.
Дата коронации также приходится на четвертый день рождения их сына принца Арчи, что, по мнению других, является причиной ее решения. Однако эксперт по связям с общественностью Марк Борковски считает, что отсутствие Меган связано с "ущербом" репутации пары, нанесенным мемуарами Гарри, пишет express.
"Некоторое время она держала голову опущенной. Я подозреваю, что это из-за шума, который сопровождал выход книги "Запасной", это вызвало дебаты и огромный резонанс. Я не думаю, что это хорошо сыграло в Америке. Королевская семья отказалась от комментариев, так что это стало односторонним нытьем и интуитивным рассказом о его жизни, который не нашел должного отклика.
По мнению эксперта, Меган считает, что ее участие в церемонии коронации ничего не даст, и хочет пройти мимо, чтобы сосредоточиться на своем бренде.
"Она ничего не выиграет от срыва большого дня для короля. Ей нужно отступить. В PR-игре это выбор ваших сражений и стратегия будет заключаться в том, чтобы пропустить коронацию. Но история Меган и Гарри выходит далеко за рамки Британии и Содружества. Меган обязательно перезапустит ее. Они не могут молчать", - говорит эксперт.
Он добавил, что скоро Сассексы снова окажутся в центре внимания, иначе они рискуют стать похожими на прадедушку Гарри короля Эдуарда VIII и его жену Уоллис Симпсон, ради которой король отрекся от престола в 1936 году.
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