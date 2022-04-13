Названа истинная причина, почему принц Гарри и Меган Маркл не приехали на службу по принцу Филиппу

Названа истинная причина, почему принц Гарри и Меган Маркл не приехали на службу по принцу Филиппу

Вчера стало официально известно о том, что Меган Маркл присоединится к своему мужу принцу Гарри на открытии Invictus Games в Нидерландах. Пресс-секретарь пары подтвердил эту информацию.

Это будет первая совместная международная поездка пары с тех пор, как они ушли из королевской семьи и переехали в Калифорнию в 2020 году, чтобы начать новую жизнь вместе со своими детьми Арчи и Лилибет.

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Инсайдеры из королевского дворца, естественно, раскритиковали решение принца Гарри посетить мероприятие в Гааге в то время, как ранее в прошлом месяце он отказался приехать на службу памяти в честь его дедушки принца Филиппа. Причиной стало якобы то, что Гарри не чувствует себя в Британии в безопасности.

По словам королевского эксперта и писателя Роберта Джобсона, отсутствие Гарри в Великобритании, но готовность поехать в Гаагу, "не имеет ничего общего с безопасностью, просто герцог Сассекский чувствует себя нужным на спортивных соревнованиях Invictus Games, который он сам основал в 2014 году".

Принц Гарри и принц Филипп / Getty Images

В комментарии Mirror эксперт сказал:

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"В Гааге его будут чествовать. Его братья и сестры по оружию, бывшие и настоящие, справедливо хвалят ветерана Афганистана за то, что он отдал дань вооруженным силам и не забыл про них". В Великобритании принц бы не получил такой поддержки, напротив, чувствовал бы себя там максимально некомфортно.

Напомним, в 2017 году Меган и Гарри впервые, как пара появились на Invictus Games в Торонто. Международные соревнования, которые проходят с 16 по 22 апреля, вдохновляют на реабилитацию раненых или больных военнослужащих и ветеранов со всего мира, ставя перед ними задачу участвовать в таких спортивных мероприятиях, как Паралимпийские игры.

Принц Гарри и Меган Маркл в Торонто в 2017 году / Getty Images

Но, по мнению Роберта, он не может даже представить, чтобы семья принца Гарри вернулась в Великобританию в день рождения королевы Елизаветы II или на празднования ее платинового юбилея.

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