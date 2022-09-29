Названа официальная причина смерти королевы Елизаветы II

В записи в Реестре смертей Шотландии упоминается о том, что королева Елизавета II умерла от старости. Официальная выписка из записи в Регистре смертей также может называться свидетельством о смерти.

В записи также говорится, что покойная королева умерла в замке Балморал в 15:10, 8 сентября. Проинформировала о ее смерти ее дочь - королевская принцесса Анна.

В заявлении Букингемского дворца, которое было опубликовано спустя несколько часов после этого, сообщили, что "королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем".

Свидетельство о смерти королевы Елизаветы II / Фото: nrscotland.gov.uk

Похоронили королеву 19 сентября. Ей устроили государственные похороны, а после тело монарха было погребено к Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзоре. Вместе с ней туда был перемещен гроб с принцем Филиппом. А также в часовне похоронены король Георг VI (отец королевы), ее мать Елизавета Боуз-Лайон и сестра - принцессы Маргарет.

Часовня короля Георга VI, место погребения королевы Елизаветы II, ее мужа Филиппа, сестры Маргарет и родителей

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