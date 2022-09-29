Названа официальная причина смерти королевы Елизаветы II

Национальный архив Шотландии сегодня опубликовал официальный документ, в котором была названа причина смерти 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II.
В записи в Реестре смертей Шотландии упоминается о том, что королева Елизавета II умерла от старости. Официальная выписка из записи в Регистре смертей также может называться свидетельством о смерти.
В записи также говорится, что покойная королева умерла в замке Балморал в 15:10, 8 сентября. Проинформировала о ее смерти ее дочь - королевская принцесса Анна.
В заявлении Букингемского дворца, которое было опубликовано спустя несколько часов после этого, сообщили, что "королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем".
Похоронили королеву 19 сентября. Ей устроили государственные похороны, а после тело монарха было погребено к Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзоре. Вместе с ней туда был перемещен гроб с принцем Филиппом. А также в часовне похоронены король Георг VI (отец королевы), ее мать Елизавета Боуз-Лайон и сестра - принцессы Маргарет.
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