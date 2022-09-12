Названа предполагаемая причина смерти королевы Елизаветы II

Смерть королевы Елизаветы II многих шокировала. Но некоторые детали во внешнем виде Ее Величества давно выдавали, что ее здоровье в последние полтора года начало ее подводить.

Все началось со смерти ее мужа принца Филиппа в апреле 2021 года. Именно с того момента здоровье Елизаветы II пошатнулось. Однако все полтора года монарх продолжала выполнять свои королевские обязанности, как могла, и ни разу не показала на публике, что испытывает какие-то трудности.

Мы неоднократно обращали ваше внимание на то, как выглядели руки королевы в последние несколько месяцев ее жизни. И не безосновательно. После встречи Елизаветы II с ее 15-м премьер-министром Лиз Трасс 6 сентября, за два дня до кончины, руки королевы также выглядели синими.

Доктор Деб Коэн-Джонс из Западной Австралии комментируя эти снимки сказал, что руки указывали на то, что здоровье королевы ухудшается, пишет express.

Королева Елизавета II и Лиз Трасс / Фото: Associated Press

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"Похоже, есть признаки заболевания периферических сосудов. Это нарушение кровообращения, которое вызывает сужение, закупорку или спазм кровеносных сосудов за пределами вашего сердца и мозга. Иногда это может привести к сердечной недостаточности. Если у вас такое плохое периферическое кровообращение, органы не получают хорошего кровоснабжения. Это может быть признаком полиорганной недостаточности". Доктор также заявил, что в тот день состояние Ее Величества выглядело "весьма тяжелым", и предположил, что она могла испытывать боль.

По данным хосписа Crossroads, "пятна" или обесцвечивание, видимые на руках королевы, могли быть признаком того, что кровь больше не течет эффективно.

Королева Елизавета II и ее последнее публичное фото / Фото: Associated Press

В заявлении Букингемского дворца заявили, что королева мирно скончалась в своей резиденции в Балморале. И о медицинских заключениях никаких заявлений сделано не было. Ранее мы писали, что уже известно, кто в этот момент находился у постели Елизаветы II.

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