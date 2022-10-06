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Названы две привычки короля Чарльза, ради которых он пропускает обед

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Названы две привычки короля Чарльза, ради которых он пропускает обед

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Мы уже знаем, что король Чарльз III очень трудолюбив. С тех пор, как он возглавил престол, его рабочий день стал еще более напряженным, чем раньше. Говорят, король даже не успевает пообедать, но есть две вещи, для которых Его Величество всегда находит время.

Речь идет о прогулках на свежем воздухе и физических упражнениях. И то и другое способствуют тому, чтобы оставаться здоровым как можно дольше. А Чарльз, как мы уже знаем, планирует жить и править достаточно долго.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

По словам Джулиана Пейна, бывшего пресс-секретаря короля, у монарха очень напряженный график, пишет express. Прежде чем взойти на престол, Чарльз большую часть своей жизни носит титул принца Уэльского и герцога Корнуольского и этой роли отдавал всего себя. Бывший сотрудник короля рассказывает, что Чарльз не только работал до полуночи, новый король жил на диете из фруктов и семян на завтрак и не обедал.

"Король не обедает. Первый урок, который я усвоил, когда был с ним в дороге, заключался в том, чтобы плотно позавтракать или взять с собой несколько перекусов, чтобы поддерживать себя в тонусе. Рабочий день довольно длинный. 

Король Чарльз III с женой Камиллой / © Associated Press
Король Чарльз III с женой Камиллой / Фото: Associated Press

В обед, примерно в 13:00, Чарльз предпочитал прогулку. А перерыв на обед у короля обычно в 17:00, это чаепитие. Часто в это время король перекусывал бутербродами и кусочком фруктового торта вместе со своей женой Камиллой. А после этого возвращался к работе над бумагами в своем кабинете.

Также Чарльз очень любит свежий воздух, а окна в своем кабинете всегда держит открытыми. Ужин подается ровно в 20:30 и включает в себя продукты, выращенные в поместье короля и королевы-консорта.

Король Чарльз III и королева королева-консорт Камилла / © Associated Press
Король Чарльз III и королева королева-консорт Камилла / Фото: Associated Press

У королевы Елизаветы II были другие предпочтения в еде, о которых мы рассказывали ранее. А также говорят, что королева Камилла не привередлива в еде, а ее любимую еду легко купить в каждом супермаркете.

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