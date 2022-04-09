Не без злорадства: британцы посчитали, сколько денег нужно обедневшему Абрамовичу на зарплаты персоналу

Не без злорадства: британцы посчитали, сколько денег нужно обедневшему Абрамовичу на зарплаты персоналу

Весь мир с упоением следит, как страдают от безденежья путинские олигархи, которые попали под санкции.

О капризах и причудах Романа Абрамовича слагают легенды. В то время, когда деньги свои он в буквальном смысле слова не считал, он мог позволить себе любой каприз.

Например, однажды ему захотелось отведать суши из своего любимого японского ресторана Ubon в лондонском районе Кэнэри-Уорф.

И не беда, что непреодолимое желание поесть суши из лондонского ресторана посетила Абрамовича в тот момент, когда он находился в столице Азербайджана Баку, примерно в 4000 километров. Олигарх не стал сопротивляться своим желаниям, а просто сделал по телефону заказ на сумму 1500 долларов и отправил за суши частный самолет.

Предполагается, что стоимость блюда и доставки получилась не меньше 59 000 долларов и это, видимо, самое дорогое блюдом на вынос в мире.

А теперь представьте, как себя чувствует этот человек, когда все его активы заблокированы, недвижимость арестована, но зарплаты обслуживающему платить нужно.

Недавно мы писали о том, что, по информации инсайдер, Роман Абрамович пытается одолжить 750 тысяч долларов, чтобы выплатить зарпалаты обслуживающему персоналу хотя бы за один месяц. Не прошло и дня, как официальный представитель путинского олигарха опровергла эту информацию, но выглядело это не очень убедительно.

И все же, британское издание Daily Mail решило подсчитать, сколько денег нужно Абрамовичу на содержание своего движимого и недвижимого имущества.

По данным New York Post, он тратит 750 000 долларов в неделю на заработную плату сотрудников — это почти 38 миллионов долларов в год.

Откуда такая сумма, спросите вы, судите сами. Только на его суперъяхтах 176 членов экипажа. А есть еще обширная недвижимость.

Недвижимость Абрамовича

Британская недвижимость Абрамовича состоит из около 70 домов, зданий и земельных участков. Его основные приобретения — особняк с 15 спальнями стоимостью более 200 миллионов долларов в Кенсингтонском дворцовом саду и трехэтажный пентхаус стоимостью почти 40 миллионов долларов в гавани Челси.

В США у Абрамовича ранчо стоимостью почти 50 миллионов долларов в Скалистых горах.

Поместье Абрамовича в заливе Гувернер, Сен-Бартс / Getty Images

На Карибах за 70 миллионов долларов, поместье в заливе Гувернер, Сен-Бартс.

В Израиле дом за 66 миллионов долларов в районе Герцлия в Тель-Авиве, отель на берегу моря в Неве-Цедек за 20 миллионов долларов офисное здание на набережной Тель-Авива за почти 60 миллионов долларов.

В России Холдинговая компания Абрамовича Millhouse Capital владеет активами на сумму около 100 миллионов долларов, включая Four Winds Plaza, офисно-жилой комплекс в Москве и недавно приобретенный отель «Кристалл» в черноморском курорте Геленджик.

Ключевой домашний персонал: управляющий домом (64 000 долларов в год), повар (64 000 долларов), дворецкий (61 000 долларов), шофер (51 000 долларов), уборщик (30 000 долларов), садовник (26 000 долларов).

Яхты Абрамовича

У Абрамовича флот из пяти яхт. (Годовые эксплуатационные расходы 50–75-метровой яхты оцениваются в 3–5 % от стоимости судна — без учета провизии, швартовных сборов, топлива и капитальных работ, — а для судов длиной 80 м и более они составляют 5–7 %. процентов.)

Яхта "Eclipse" Романа Абрамовича / Associated Press

Eclipse: стоимость 429 миллионов долларов, длина 162,5 метра, 70 членов экипажа.

Solaris: стоимость 464 миллиона долларов, длина 140 м, экипаж 60 человек.

Halo: стоимость 37 миллионов долларов, длина 58 метров, 15 членов экипажа.

Garcon: стоимость 28 миллионов долларов, длина 67 метров, 20 членов экипажа.

Sussurro: стоимость 10 млн долларов, длина 49,5 м, 11 членов экипажа.

Ключевой персонал: капитан (220–280 000 долларов в год), первый помощник (153 000 долларов), главный инженер (180 000 долларов), старшая стюардесса (50 000–90 000 долларов), матросы и стюардессы (25 000–55 000 долларов). .

Частные самолеты Абрамовича

Среди его самолетов: Boeing 787 Dreamliner — 340 миллионов долларов; Gulfstream 650ER — 62 миллиона долларов; Bombardier — 8 миллионов долларов; Два вертолета Airbus — 26 млн долларов.

Ключевой персонал: пилот (110 000–160 000 долларов в год), бортпроводники (20 000–25 000 долларов).

Охрана Абрамовича

Говорят, что Абрамович путешествует с командой из десяти телохранителей, включая бывших сотрудников спецслужб, которые могут зарабатывать до около 600 долларов в день.

Таким образом около 40 миллионов долларов в год, что называется, вынь да положь, вне зависимости от того, пользуешься ты этим имуществом или оно заморожено санкциями. Продать все это Абрамович тоже не может, это запрещено.

Нужно признаться, мы с интересом следим за развитием сюжета сериала "Богатые тоже плачут" в его российской документальной версии. Будем держать вас в курсе.

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