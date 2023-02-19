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Не бикини, но все же: редкий кадр королевы Елизаветы II в купальнике, который вы не видели ранее

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
128
Время на прочтение
1 мин
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Не бикини, но все же: редкий кадр королевы Елизаветы II в купальнике, который вы не видели ранее

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II, будучи ребенком, увлекалась не только верховой ездой и собаками породы корги.

Мы нашли архивный снимок, на котором юная принцесса Елизавета запечатлена с командой по плаванию Кубка Вызова в клубе Bath, 34 Dover Street, в Лондоне. Фото было сделано 28 июня 1939 года, принцессе на тот момент было 13 лет.

Все девочки одеты в специальные костюмы для плавания, и только на костюме принцессы есть какая-то эмблема. У всех практически одинаковые прически.

Больше на протяжении всей жизни и царствования королевы Елизаветы II публика никогда не видела ее в купальнике. Что, впрочем, совсем не удивительно.

Принцесса Елизавета / © Getty Images
Принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы собирали для вас подборку кадров и показывали, как выглядят принцессы и венценосные особы в купальниках.

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Дата публикации
Просмотры
128
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