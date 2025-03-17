Не блондинка: как выглядит натуральный цвет волосы королевы Максимы

Уже очень много лет королева Нидерландов окрашивает волосы в белый цвет.

Но на днях Ее Величество посетила общественный центр в рамках ежегодной волонтерской акции NLdoet фонда Oranje Fonds в Катвейке. Там ее запечатлели практически с ее природным цветом волос, который вскоре снова покрасит в блонд.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Мы нашли фото молодой Максимы, датированное 8 октября 2001 года, в Гауде, вместе с ее тогдашним женихом принцем Оранским Виллемом-Александром. Уже тогда будущая королева красила волосы в белый цвет.

Принц Оранский Виллем-Александр и его невеста Максима, 2001 год / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали еще больше фотографий, как менялась внешность королевы Максимы.

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