Не блондинка: как выглядит натуральный цвет волосы королевы Максимы

Уже очень много лет королева Нидерландов окрашивает волосы в белый цвет.
Но на днях Ее Величество посетила общественный центр в рамках ежегодной волонтерской акции NLdoet фонда Oranje Fonds в Катвейке. Там ее запечатлели практически с ее природным цветом волос, который вскоре снова покрасит в блонд.
Мы нашли фото молодой Максимы, датированное 8 октября 2001 года, в Гауде, вместе с ее тогдашним женихом принцем Оранским Виллемом-Александром. Уже тогда будущая королева красила волосы в белый цвет.
Напомним, ранее мы показывали еще больше фотографий, как менялась внешность королевы Максимы.
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