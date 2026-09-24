Не боится смелых оттенков: три ярких образа королевы Матильды из поездки в Нью-Йорк

Королева Матильда / © Getty Images

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Матильда посетила американский город в качестве представителя ООН по целям устойчивого развития (ЦУР). Часть своей программы королева посвятила таким вопросам, как гуманитарная помощь, изменение климата, мир и цифровая революция, а также приняла участие в дебатах, касающихся женщин, мира и безопасности.

«Голод — это не только гуманитарная проблема, но и серьезное испытание для всего человечества», — заявила она в своем обращении.

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Королева Матильда / © Getty Images

На встречу Ее Величество приехала в платье с драпировкой яркого оттенка от Natan с рукавами три четверти и длины миди, дополнив его нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках Giorgio Armani и клатчем в тон. Также Матильда надела несколько браслетов, серьги и сделала классическую прическу, а также макияж.

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В Нью-Йорке Матильда появлялась на мероприятиях в зеленом костюме от Safiyaa, состоявшего из топа и брюк-клеш и туфлях-лодочках Giorgio Armani из плиссированной кожи.

Королева Матильда / © Getty Images

А еще носила черное платье длины миди асимметричного кроя с вырезами от Giorgio Armani, туфли Mango, а в руках держала клатч от Natan Couture, представ в этом сдержанном образе во время особого памятного мероприятия.

Королева Матильда / © Getty Images

Также публика увидела Матильду в белой рубашке и бело-красной юбкн миди с аппликацией в виде бантов, кожаных туфлях-лодочках на шпильках, а в руках с любимой сумкой Lady Dior оттенка бордо.

Королева Матильда / © Getty Images

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