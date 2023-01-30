Не будет следовать традиции: стало известно, что может надеть король Чарльз III на собственную коронацию

Коронация короля Чарльза III состоится 6 мая 2023 года. По мере приближения даты коронации модные эксперты предполагают, что будет носить король в этот торжественный день.

Мать Чарльза королева Елизавета II носила экстравагантное платье. Историю создания коронационного платья Ее Величества мы вам уже рассказывали ранее. Коронация короля Чарльза III будет совсем другой, утверждают эксперты.

Коронация королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Вероятно, Его Величеству посоветовали сделать более современный выбор для церемонии в мае, пишет express.co.uk. Согласно сообщениям, он собирается надеть что-то более спокойное и утонченное, что будет противоречить прежней королевской традиции.

Коронация Чарльза будет "отражать роль монарха сегодня и смотреть в будущее, опираясь при этом на давние традиции и пышность". Скорее всего король выберет надеть свою военную форму.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Джо Макларен, руководитель отдела электронной коммерции в розничном магазине модной одежды класса люкс N.Peal, сказала:

"Король Чарльз не боится перемен - его неустанное стремление к обострению экологических проблем и поощрению инициатив в области изменения климата является ярким примером этого. Более современный взгляд на его коронационный наряд стал бы еще одним размышлением о его способности адаптироваться к современному миру и отразить его, а также оставить свой собственный след в происходящем".

Что касается гостей, то вместо роскошных парадных мантий из малинового бархата и горностая им будет разрешено носить и более традиционные костюмы.

Все, что нужно знать о предстоящей коронации короля Чарльза мы вам рассказывали ранее. Камилла также будет коронована. Она станет первой почти за столетие королевой-консортом, коронованной в Вестминстерском аббатстве.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

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