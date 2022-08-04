"Не буду описывать ужасные подробности": пес Патрон сообщил печальную новость

Пес-сапер Патрон опубликовал в Instagram пост, в котором сообщил печальную новость. При разминировании объекта работник ГСЧС из Винницкой части пострадал, и ему ампутировали стопу.

"Вчера ребята из Винницкой части разминировали объект, и, к сожалению, один из них пострадал. Это заместитель начальника Зубко Василий Анатольевич. Не буду описывать ужасающие подробности, но произошла "травматическая ампутация стопы".

Вы знаете, что мы помогаем пострадавшим саперам ГСЧС, и уже сегодня пошлем на счет жены Василия деньги", — написал Патрон.

Он также отметил, что каждый желающий может приобщиться к помощи пострадавшему работнику ГСЧС.

Еще собака-сапер напомнила подписчикам о поведении на опасных участках, которые могут быть заминированы. Он попросил всех быть осторожными.

"Очень прошу всех-всех! Будьте осторожны! Даже профессионалы своего дела не застрахованы от подрыва поврежденных боеприпасов. Наша работа чрезвычайно опасна, но нам важно знать, что те, ради кого мы все разминируем, понимают и свою ответственность.

Всем лизь авансом за то, что вы обещаете беречь себя и не ходить по лесам-полям, не подбирать обломки боеприпасов или мины "на память". Память может быть очень короткой. Прошу вас", — отметил Патрон.

Напомним, ранее пес показал новое фото и поделился размышлениями о судьбе.

Читайте также: