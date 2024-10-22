Не была рыжей: как принцесса Беатрис выглядела в детстве

Принцесса Беатрис сейчас ждет второго ребенка и ее имя часто на слуху в западной прессе.

Недавно Беа вместе с мамой Сарой Йоркской появилась на торжественном обеде благотворительной организации. Мы показывали вам ее образ в розовом платье-рубашке в мелкий цветочный принт от Top Shop. В этот день Беатрис распустила свои рыжие волосы и красиво накрутила их локонами.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

А вы знали, что в детстве Беа вовсе не была рыженькой, а была блондинкой. Мы нашли несколько фотографий, на одной из них юная принцесса, одетая в милое белое платье в полоску с кружевным воротником, пожимает руку своему дяде Чарльзу, после матча по поло в поддержку Gulf Trust.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

А на другом снимке принцесса Беатрис в наряде подружки невесты держит за руку свою мать Сару Йоркскую на свадьбе Лулу Блэкер, близкой подруги Сьюзан Баррантес, матери Сары Фергюсон. Белокурые волосы девочки распущены, а на голове цветочный венок.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как выглядела в детстве младшая сестра Беатрис – принцесса Евгения.

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