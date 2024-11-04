Не были подругами, но общались: как выглядит одно из самых знаменитых совместных фото принцессы Дианы и королевы Камиллы

Принцесса Диана и Камилла Паркер-Боулз никогда не были близкими подругами, но тогда в начале 80-х их часто могли видеть вместе.
На этом архивном снимке Камилла Паркер-Боулз и принцесса Уэльская Диана были запечатлены по пути на ипподром Ладлоу, чтобы посмотреть на любительский забег с препятствиями, в котором участвовал принц Уэльский Чарльз – муж Дианы.
Принцесса Диана была в черном длинном пальто и высоких кожаных сапогах на каблуках, а Камилла носила жакет и юбку ниже колен в сочетании с высокими сапогами из кожи на каблуках.
Этот снимок считается одним из самых известных с тех времен.
Напомним, ранее мы писали, что принцесса Диана оказалась права и ее пророчество в отношении королевы Камиллы и короля Чарльза сбылось.
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