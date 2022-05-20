Не бывает хороших русских: российский режиссер Серебренников призвал в Каннах помогать солдатам РФ

Единственный российский режиссер, которого в этом году допустили к участию в Каннском кинофестивале с фильмом "Жена Чайковского", Кирилл Серебренников открыто призвал мир помочь русским солдатам, которые убивают украинцев и насилуют детей.

На пресс-конференции перед международной прессой режиссер выступил против бойкота русской культуры, назвав его "несносным", и призвал прекратить санкции против олигарха Романа Абрамовича и помогать русским семьям, которые утратили кормильцев, то есть мужчин, которые отправились воевать в Украину.

"Очень важно помочь пострадавшим. В Украине есть много беженцев и в России тоже, определенное количество жизней разбито... Очень важно помочь всем пострадавшим и помочь тем, кого отправили воевать, а семьи уже не имеют дохода. Художники должны помочь этим людям, и я делаю это сам", - заявил Серебренников на пресс-конференции.

Украинка Ирина Цилык, которая в этом году является одним из членов жюри в категории "Золотой глаз", прокомментировала слова русского режиссера, напомнив, что солдаты, которым он предлагает помогать, - военные преступники.

"Давайте присмотримся, что он сказал европейским журналистам. Серебренников предлагает поддержать не только украинские семьи, пострадавшие от войны, но и семьи российских солдат, которые пытают и убивают украинцы насилуют украинских детей, мародерствуют и т.д. (у нас слишком много доказательств этого).

Еще раз - Серебренников предлагает поддержать семьи россиян, которые совершают геноцид против украинцев ПРЯМО СЕЙЧАС. И он сам их поддерживает. Это всего лишь один кусочек пазла к образу режиссера, поданного фестивалем и многими журналистами в качестве "диссидента". Кстати, этот режиссер снял свой фильм на деньги олигарха Абрамовича, который сейчас под санкциями. Режиссер, который дружил с Владиславом Сурковым и поставил его спектакль в театре. А вы знаете, кто такой Сурков? Раньше он был правой рукой Путина, и он один из ярчайших представителей гибридной войны России против Украины и внедрителей системы пятой колонны в Украине.

Ну, "диссидент Серебренников" поставил спектакль Суркова, это была ошибка и это было до войны России против Украины, кто-то может сказать. Серебренников тогда годами находился под домашним арестом. Да, кажется так. А потом его как раз вовремя отпустили, чтобы рассказать европейским журналистам о жалости к русским солдатам и русской культуре, "которая ни в чем не виновата", - написала украинка.

"Бойкотирование русской культуры кажется мне невыносимым - русская культура всегда продвигала человеческие ценности, хрупкость человека, сострадание, которое можно иметь", - сказал Серебренников. "Русская культура всегда была антимилитаристской и антивоенной".

"Ты слышишь этот звук? Это я смеюсь. А ты?", - написала Ирина про слова о "невинной русской культуре".

"Не думаю, что Серебренников действительно диссидент...", - сказал мне вчера вечером французский журналист и критик. Я рада, что ты заметил. Но многие другие - нет. На днях разговаривала с пресс-атташе фестиваля, и он был искренне впечатлен моим отношением к присутствию фильма Серебренникова на официальном конкурсе фестиваля. "Вы должны рассказать об этом нашим журналистам, потому что это очень неожиданная и интересная точка зрения. Неожиданно? Ну, у каждого свои сюрпризы. Поговорим, я готова к интервью и дискуссиям о семьях российских солдат, которых "надо сейчас поддержать", - отметила украинка, шокированная заявлениями российского режиссера.

Стоит отметить, что сказанное Серебренников перед журналистами - лукавство и попытка оправдать и себя, и власть, которая дает ему деньги и позволяет спокойно жить и работать в России, поскольку мы все прекрасно знаем, как годами в России снимались и популяризировались пропагандистские фильмы о войне. Да, их снял не Серебренников, но они являются частью "невинной русской культуры", о которой он говорит. Также нельзя забывать массовые концерты с пропагандой и воспеванием войны, которые проводились в РФ с лозунгами "своих не бросаем" и откровенные угрозы представителей русской культуры украинцам.

Также нельзя не вспомнить в этой истории и семьи русских солдат, которые мы ежедневно слышим на перехватах СБУ, которые открыто призывают убивать и насиловать украинских женщин и детей. Также на этих записях мы слышим, как военные РФ рассказывают об убийствах совершенными ими. И в этих словах нет жалости, однако Кирилл призывает мир им помогать.

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