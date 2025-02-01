Не давали ей покоя: как за принцессой Дианой охотились папарацци до ее свадьбы с Чарльзом

До свадьбы с наследником британского престола у леди Дианы Спенсер не было охраны, и она страдала от назойливого внимания папарацци.

Это видео было снято как раз в тот период, когда Диана Спенсер встречалась с принцем Чарльзом и еще работала помощницей воспитателя в детском саду в Лондоне. Эти кадры были сняты в районе Пимлико в центре Лондона. Будущая принцесса направлялась к своему автомобилю – синему Volkswagen Golf, а ее засекли репортеры и не переставая начали фотографировать.

Как за принцессой Дианой охотились папарацци: редкое видео

Диана была одета в цветочное платье миди с тонким поясом на талии, а на плечах у нее был завязан джемпер. В руке она несла сумку на короткой ручке, а другой рукой все время прикрывала лицо, чтобы фотографам не удалось сделать ее фото. В итоге она садится в свой автомобиль все так же прикрывая лицо рукой, пристегивает ремни безопасности и уезжает.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали и фото, как за принцессой Дианой охотились папарацци в Лондоне.

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