Не дешевое удовольствие: сколько стоят серьги-снежинки Королевы Камиллы

Королева Камилла / © Getty Images

Реклама

Супруга короля Чарльза появилась на прошлой неделе на рождественской службе в красном наряде, который дополнила серьгами-подвесками в виде снежинок. Тематический аксессуар идеально подходил к мероприятию и образу королевы, а также отличался своей оригинальностью.

Серьги являются новинкой в коллекции королевы, а изготовил их ювелирный бренд Kiki McDonough. Стоимость такого украшения 5 900 фунтов стерлингов (это около 8 000 долларов или 336 000 гривен).

Серьги входят в коллекцию «Снежинки» и украшены двумя нежными бриллиантовыми снежинками из 18-каратного белого золота, а также бриллиантами примерно в 1,36 карата.

Реклама

Королева Камилла / © Getty Images

Но также в луке королевы было еще одно примечательное украшение — брошь в виде креста, которую она прикрепила к пальто. Это украшение особенное и старинное, ведь хранится в королевской семье много лет. Оно называется Strathmore Cross и содержит белые и желтые камни.