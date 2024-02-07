Не до Пасхи, а намного дольше: принцесса Уэльская может не появиться на публике через несколько месяцев

В прошлый понедельник принцесса Кейт была выписана из лондонской клиники домой в Виндзор, где будет восстанавливаться последующие месяцы.

Говорят, что Кейт очень хочет вернуться к своим королевским обязанностям, хотя, по оценкам Кенсингтонского дворца, она не вернется к работе минимум до Пасхи.

В Daily Star сообщают, что может пройти больше времени, прежде чем Кейт полностью выздоровеет. Эксперт по абдоминальной хирургии Шашанк Гурджар говорит, что проблема со здоровьем может оказаться более сложной, чем ожидалось. А восстановление может занять до девяти месяцев.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Associated Press

В беседе с журналом Hello он сказал: "При больших ранах мы сшиваем живот, и шов рассчитан на срок от шести до девяти месяцев. Таким образом, пациенты по-прежнему ощущают некоторое тянущее боли в животе из-за шва".

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Объявление о проблеме со здоровьем Кейт произошло одновременно с новостями об увеличении простаты короля Чарльза. Монарху пришлось временно отойти от королевских обязанностей. А в понедельник, 5 февраля, Букингемский дворец шокировал заявлением о том, что у короля Чарльза обнаружили рак.

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