Не Елизаветой II единой: кто из королевских особ служил в армии

Пока украинкам только предстоит посещение военкоматов, чтобы встать на учет, мы решили вспомнить, кто из королевских особ служил в армии, имеет воинское звание или проходил учебу.

Королева Елизавета II

Принцесса Елизавета / Getty Images

Принцесса Елизавета стала первой женщиной в британской королевской семье, которая прошла службу в армии. По собственной инициативе в феврале 1945 года она вступила во "Вспомогательную территориальную службу", так называемые женские отряды самообороны во время Второй мировой войны.

Принцесса Елизавета / Getty Images

Отряды были созданы 9 сентября 1938 года и первоначально комплектовались на добровольной основе, существовали до 1 февраля 1949 года, когда их было объединено с Женским королевским армейским корпусом. Военная служба принцессы продолжалась пять месяцев. Елизавета прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, получив воинское звание лейтенанта. Официально монарх является Главнокомандующим вооруженных сил Великобритании.

Принцесса Анна

Принцесса Анна / Getty Images

Дочь королевы – принцесса Анна – военную службу не проходила, но в прошлом году в день ее 70-летнего юбилея ей присвоили очередные воинские звания, она стала главным маршалом авиации и генералом. Она также уже имеет звание адмирала королевских ВМС. Представители Министерства обороны подчеркнули, что ее королевская принцесса всевозможно поддерживала британские вооруженные силы в течение долгого времени, и это повышение свидетельствует о ее неоценимом вкладе и приверженности армии.

Кронпринцесса Виктория

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

Будущая королева Швеции – кронпринцесса Виктория, три недели проходила обучение в Международном центре вооруженных сил Швеции. Это правительственное агентство, которое формирует вооруженные силы Швеции и отвечает за защиту страны, а также за продвижение интересов Швеции в более широком смысле, поддержку международного миротворчества и оказание гуманитарной помощи . В его состав входят шведская армия, шведские военно-воздушные силы и шведский флот, а также военный резерв – ополчение. А младшая сестра Виктории – принцесса Мадлен, имеет звание сержант ВДВ.

Принцесса Мадлен / Getty Images

Королева Маргрете II

Королева Маргрете II / Getty Images

Королева Дании является верховным главнокомандующим Вооруженными силами Дании. В 1958-1970 годах Маргрете являлась рекрутом женского отделения Воздушной эскадрильи, где в этот период изучала различные стороны военного дела. Ее также связывают тесные взаимоотношения с некоторыми подразделениями армии Великобритании: с 1972 года Маргрете II являлась шефом британского полка королевы, а с 1992-го — Королевского Уэльского полка. Королева имеет звание майора ВВС.

Бельгийская принцесса Елизавета

Принцесса Елизавета / Getty Images

Дочь короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды в сентябре 2020 года начала обучение в Королевской военной школе. В ней учились в свое время отец принцессы, дядя, двоюродный брат и все предыдущие монархи Бельгии. Принцесса была запечатлена в военном обмундировании на тактических тренировках в военном лагере Лагланд в Арлоне. В ходе теоретической и практической подготовки курсанты-офицеры оттачивают свои боевые навыки и приемы. Обучение наследной принцессы в академии широко освещается в бельгийской прессе.

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