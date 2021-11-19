Не хочет быть на троне: наследница короля Виллема-Александра посоветовала отцу лучше питаться

Наследница нидерландского трона – принцесса Катарина-Амалия – сделала заявление, что не хочет быть королевой.

Старшая дочь короля Виллема-Александра и королевы Максимы – принцесса Амалия, выпустила свою официальную биографию в книге, приуроченной к ее грядущему 18-летию, которое она отпразднует 7 декабря.

Принцесса Катарина-Амалия с мамой королевой Максимой и сестрами / Getty Images

Книга содержит ранее не публикованные фотографии и идеи принцессы, написала ее биограф Клаудия де Брейдж, которая провела некоторое время с принцессой. В книге Амалия рассказывает, что не чувствует себя готовой стать королевой и попросит свою мать вмешаться, если ее отец, король Виллем-Александр, которому 54 года, внезапно скончается.

Клаудия де Брейдж / Getty Images

"Я сказала своему отцу: "Просто продолжай есть здоровую пищу и много тренируйся ", - говорит принцесса. Для наследников нидерландского престола - традиция издавать книги о себе к их 18-летию. Подобные биографии были выпущены для отца Амалии, короля Виллема-Александра, и ее бабушки, бывшей королевы Беатрикс, пишет People.

Ранее в этом году принцесса Амалия отправила написанное от руки письмо премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, в котором сообщила ему о своем решении отказаться от ее пособия в размере почти 2 миллионов долларов до тех пор, пока она не приступит к королевским обязанностям.

Книга принцессы Катарины-Амалии / Getty Images

"7 декабря 2021 года мне исполнится 18 лет, и, согласно закону, я получу пособие", - заявила принцесса Амалия в письме, опубликованном общественной организацией NOS . "Мне это неудобно до тех пор, пока я ничего не делаю взамен, и в то время как другим студентам приходится гораздо труднее, особенно в этот период коронавируса".

Принцесса Катарина-Амалия с отцом королем Виллемом-Александром / Getty Images

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Амалия добавила, что намеревается сделать перерыв в год, прежде чем начать учебу в бакалавриате. Она сказала, что вернет почти 400 000 долларов, на которые она имела право во время учебы, и не будет требовать 1,6 миллиона долларов в качестве компенсации "до тех пор, пока не будет выполнять больше обязанностей в роли принцессы Оранской".

Принцесса Амалия сдала выпускные экзамены в Christelijk Gymnasium Sorghvliet в Гааге в июне, получив диплом с отличием.

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