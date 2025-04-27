Не хотела замуж за принца: почему свадьба Елизаветы Боуз-Лайон и короля Георга VI могла не состояться

Елизавета Боуз-Лайон / © Getty Images

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Мы собрали самые интересные факты об отношениях этой пары в честь годовщины. Если современные королевские браки основаны на любви, то так было не всегда. Обычно они диктовались выгодными союзами, и было обычным делом, когда королевские невесты и женихи встречались только несколько раз перед свадьбой, если встречались вообще.

Например, будущая королева Мария (бабушка королевы Елизаветы II) изначально была помолвлена ​​с принцем Альбертом Виктором, который умер в 1892 году, прежде чем выйти замуж за его младшего брата, будущего короля Георга V, поскольку она пользовалась популярностью у королевы Виктории, пишет express.co.uk. Поэтому королевские союзы, основанные на любви, в тот период были большой редкостью — до союза принца Альберта и леди Элизабет Боуз-Лайон.

Елизавета Боуз-Лайон / © Getty Images

Елизавета Боуз-Лайон родилась 4 августа 1900 года и впервые встретилась со вторым сыном короля Георга V, принцем Альбертом, на танцах в Лондоне в 1920 году. Принц быстро влюбился в младшую дочь графа и графини Стратмор и Кингхорн и решил жениться на ней.

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Во время их ухаживаний в 1921 году он впервые сделал ей предложение, но получил отказ, поскольку Элизабет чувствовала, что «никогда, никогда больше не сможет свободно думать, говорить и действовать так, как я чувствую, что действительно должна».

Принц не сдавался и сделал предложение во второй раз после того, как Елизавета взяла на себя роль подружки невесты на свадьбе его сестры, принцессы Мэри, с виконтом Ласселлесом в Вестминстерском аббатстве в 1922 году. И она снова отклонила предложение принца. Некоторые источники говорят, что и третье предложение было отклонено.

Свадьба Елизаветы Боуз-Лайон и принца Альберта / © Associated Press

Но, в конечном итоге, любовь победила. Елизавета дала согласие на союз и об их помолвке было объявлено 16 января 1923 года, а свадьбу они сыграли 26 апреля того же года. Они стали герцогом и герцогиней Йоркскими и в 1926 году у них родилась первая дочь, принцесса Елизавета, а в 1930 году вторая — принцесса Маргарет.

Елизавета Боуз-Лайон с дочерьми / © Getty Images

Они были невероятно популярной парой и любимы за их моральные усилия во время Второй мировой войны. Король Георг VI умер в возрасте 56 лет 6 февраля 1952 года от рака легких. Королева-мать прожила еще 50 лет, прежде чем умерла в возрасте 101 года 30 марта 2002 года.

Король Георг VI, с супругой Елизаветой и дочерьми — принцессами Елизаветой и Маргарет / © Associated Press

Елизавета Боуз-Лайон и король Георг VI / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон с внуками Чарльзом и Анной / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон в детстве / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон с дочками Елизаветой и Маргарет / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон и принц Альберт / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон и принц Альберт / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон и принц Альберт / © Getty Images