Не хуже королевы: сестра Елизаветы II - принцесса Александра - очаровала нежным образом

У королевы Великобритании Елизаветы II очень стильная двоюродная сестра.

84-летняя принцесса Александра, увы, не так часто появляется на публике. Но вчера во время совместного выхода с графиней Софи Уэссекской у публики была возможность увидеть принцессу.

Принцесса Александра и графиня Софи Уэссекская / Getty Images

Принцесса Александра в этот день передала графине Софи покровительство благотворительной организации "Собаки-поводыри", который сама патронировала в течении 67 лет. Объявление было сделано, когда дамы официально открыли новый региональный центр собак-поводырей на юго-западе в Бристоле. Председатель совета директоров компании "Собаки-поводыри" Джейми Хэмбро поблагодарил принцессу Александру за ее вклад и приверженность благотворительности, сказав:

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"Для нас большая честь отметить и лично поблагодарить принцессу Александру за ее замечательный вклад за последние шестьдесят семь лет, в первую очередь в качестве нашего президента, а затем с 1957 года в качестве нашего покровителя", - пишет Hello!.

Стоит отметить, что на мероприятии Александра выглядела очень стильно. Она была в бледно-розовом жакете с круглым воротником, на шею завязала платок, который смотрелся как галстук, также на ней была серая юбка-плиссе с мелким гороховым принтом и черные замшевые балетки. В руках принцесса Александра держала кожаную розовую сумку на металлическом ремешке и была в широкополой шляпе. А из украшений выбрала серьги с камнями и брошку на груди.

Принцесса Александра / Getty Images

Выглядит она не менее стильно, чем королева Елизавета II, которая вчера, напомним, также появилась на публике в очередном ярком аутфите.

Королева Елизавета II с сестрой принцессой Александрой / Associated Press

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