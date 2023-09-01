Не хуже принцессы Кейт: Сара Йоркская однажды мастерски присела в реверансе перед королевой Елизаветой II

Сара десять лет была замужем за сыном королевы – принцем Эндрю – и за эти года отточила свое мастерство реверанса.

Мы знаем, что в совершенстве владеет искусством реверанса принцесса Уэльская Кэтрин. Она умело приседала и перед покойной королевой Елизаветой II, и делала это перед новоиспеченным королем Чарльзом III.

Кейт Миддлтон делает реверанс перед королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

Нам попалось фото из архива, на котором Сара Йорская была запечатлена в реверансе во время четвертого дня Королевского Аскота на ипподроме Аскот 23 июня 2017 года. Рядом с ней тогда присутствовала старшая дочь - принцесса Беатрис. На мероприятие приехала королева Елизавета II, перед монархом Сара и приседала тогда.

К слову, реверанс ее дочери Беатрис не такой глубокий. А вот Сара в привычной для себя манере продемонстрировала весь почет и уважение к монарху.

Сара Йоркская и принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Однажды мы уже вспоминали, как выглядят королевские реверансы. Королева Камилла также неплохо владела этим искусством, а теперь реверансы делают перед ней.

Кейт и Меган делают реверансы / Фото: Getty Images

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