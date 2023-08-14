Не хуже принцессы Уэльской: как Сара Йоркская во время беременности приседала в реверансе

Все женщины британской королевской семьи должны уметь делать реверанс и научиться этому искусству еще до того, как стать полноправным членом монаршей семьи.

Этому пришлось учиться и Меган Маркл и Кейт Миддлтон, и другим королевским невесткам в свое время.

Недавно мы сравнивали реверанс принцессы Кейт для Елизаветы II и короля Чарльза III. А сегодня вспоминаем, как Сара, герцогиня Йоркская приседала в реверансе перед королем Норвегии Олафом, приветствуя монарха в Виндзорском замке в Лондоне 12 апреля 1988 года в начале его четырехдневного государственного визита в Великобританию. Сара тогда всего два года, как была замужем за принцем Эндрю и членом королевской семьи и как раз была беременна своим первенцем – принцессой Беатрис.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

За королем Олафом стоят британские принцесса Уэльская Диана и герцог Йоркский.

Напомним, ранее мы показывали,как принцесса Кейт присела в реверансе перед Чарльзом и Камиллой. Кто-то, а жена принца Уильяма овладела этим искусством в идеале.

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